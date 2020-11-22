"Гнили бы в тюрьме": Наталья Рудова пожаловалась на российское законодательство

В свои 37-м лет Наталья Рудова так часто становится жертвой разъяренных фанатов, что даже больше не реагирует на негативные возгласы в свой адрес. Однако накануне актриса призналась, что больше не может терпеть хамского отношения анонимных недоброжелателей. прочитано 549 раз Рудова посетовала, что "расцветающее беззаконие" дает людям возможность унижать звезд и насмехаться над ними. По словам Натальи, так злопыхатели только показывают неудовлетворенность своим собственным существованием. В то время как государство ничего не может с этим сделать. ПО ТЕМЕ "Трусики бы поскромнее": Рудова оголилась в бассейне Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая Наталья Александровна Рудова актриса Наталья уверена, что пользователи социальных сетей совершенно не отвечают за свои поступки из-за халатного отношения властей. Люди, сливающие контакты звезд, это только верхушка айсберга. Основную ответственность несут те, кто использует номера знаменитостей и тревожит их по пустякам. Актриса добавила, что эти "мрази" просто отнимают время и отравляют и без того несладкую жизнь известных личностей. Стоит отметить, что Рудова списала все проблемы звезд на законодательство. Если верить словам Натальи, то сейчас мы живем в "стране неандертальцев". "Опять приходим к тому, что в нашей стране нет закона о преследовании и праве на личную жизнь! В Америке за киберпреступления вы бы, уроды, гнили бы уже в тюрьме", – написала Наталья. Напомним, ранее Ольга Бузова пожаловалась, что ее личный номер телефона стал достоянием общественности. В сообщения певицы посыпались непристойные фотографии и тысячи оскорбительных комментариев. Телеведущей даже пришлось сменить номер, чтобы скрыться от разъяренной публики.

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