Звезда сериала "Татьянин день" показала фото в свадебном платье

Теленовелла вышла на экраны в 2007-м. В том же году сериал был признан самым рейтинговым на российском телевидении. Картина привлекла внимание аудитории еще на этапе производства. "Татьянин день" – это отечественная адаптация колумбийской мыльной оперы "Война Роз".
Одну из главных ролей в ленте сыграла актриса Наталья Рудова. Работа в проекте сделала блондинку знаменитостью.
В личном "Инстаграм" Рудова опубликовала архивное фото со съемок сериала "Татьянин день". Об этом Наталью попросили подписчики.
На снимке актриса отдыхает в гримерке во время перерыва. Звезда облачена в подвенечный наряд. Голову актрисы венчает высокая праздничная прическа. По словам Натальи, в тот день снимали свадьбу ее героини Татьяны Бариновой с возлюбленным Сергеем Никифоровым.
Также знаменитость похвасталась снимками с бэкстейджа картин "Условия контакта" и "Ночная фиалка", а также сериалов "Универ", "Гюльчатай" и "Джамайка". Как оказалось, у актрисы огромный фотоархив.
Также, отвечая на вопросы поклонников, Наталья Рудова раскрыла собственный максимальный вес. Однажды артистка поправилась до 65 килограммов. Тогда актриса быстро взяла себя в руки и за три месяца похудела до 56 килограммов. По словам звезды сериала "Татьянин день", у нее медленный метаболизм.
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