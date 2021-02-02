Видео обгоревшей Бородиной вызвало оторопь

Недавно супруги наслаждались роскошными блюдами. Они попробовали кухню популярного шеф-повара Нусрета Гекче. В "историях" своего профиля в "Инстаграм" дива рассказала, что больше всего ей понравились стейки.
"Нусрет оказался добрым парнем, отдал мне свой ремень, чтоб штаны не слетали. Или я его за фотку с Ксюхой забрал. Точно не помню, помню мясо было отличное", – шутил в блоге Курбан Омаров. Ему тоже пришлись по душе интересные блюда.
В обоих профилях Ксения выглядит великолепно: красивое платье, легкий светлый жакет, макияж в теплых тонах. Однако в "Инстаграме" шеф-повара все совсем иначе. На видео заметна разница между цветом лица ведущей и ее шеей, грудь сильно обгорела, а макияж блестит. Звезда опубликовала кадры и в своем профиле, но сразу же наложила на них черно-белый фильтр.
Пользователи часто советуют паре прекратить так сильно редактировать снимки. "Меньше-меньше фильтров, ребята! Ну вы же на фото как пластилиновые", – писали им. Видимо, у возлюбленных свой взгляд на ситуацию.
Напомним, ранее Ксения Бородина утверждала, что не видит ничего плохого в фотографиях без ретуши. "Мне кажется, стыдиться особо нечего", – отмечала она в одном из обсуждений с подписчиками.
Популярные темы форума
Не могу похудеть
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Жена не хочет работать
Дети не успевают по предмету.
От вируса маски не спасают
Должна женщина слушаться мужчину?
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Может вы ещё будете добавлять небольшие некрологи, а не просто информировать что умер кто-то из знаменитостей или важных людей, оказавших особое влияние на развитие общества, играющих важные роли в социуме