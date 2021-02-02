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Видео обгоревшей Бородиной вызвало оторопь

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сейчас Ксения отдыхает с мужем в Дубае. Звездная пара делится с поклонниками шикарными снимками. Однако на этот раз все пошло не по плану.
прочитано 438 раз

Недавно супруги наслаждались роскошными блюдами. Они попробовали кухню популярного шеф-повара Нусрета Гекче. В "историях" своего профиля в "Инстаграм" дива рассказала, что больше всего ей понравились стейки.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

"Нусрет оказался добрым парнем, отдал мне свой ремень, чтоб штаны не слетали. Или я его за фотку с Ксюхой забрал. Точно не помню, помню мясо было отличное", – шутил в блоге Курбан Омаров. Ему тоже пришлись по душе интересные блюда.

В обоих профилях Ксения выглядит великолепно: красивое платье, легкий светлый жакет, макияж в теплых тонах. Однако в "Инстаграме" шеф-повара все совсем иначе. На видео заметна разница между цветом лица ведущей и ее шеей, грудь сильно обгорела, а макияж блестит. Звезда опубликовала кадры и в своем профиле, но сразу же наложила на них черно-белый фильтр.

Пользователи часто советуют паре прекратить так сильно редактировать снимки. "Меньше-меньше фильтров, ребята! Ну вы же на фото как пластилиновые", – писали им. Видимо, у возлюбленных свой взгляд на ситуацию.

Напомним, ранее Ксения Бородина утверждала, что не видит ничего плохого в фотографиях без ретуши. "Мне кажется, стыдиться особо нечего", – отмечала она в одном из обсуждений с подписчиками.

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Автор: 2 февраля 2021, 09:57 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Ответить
Бородавка напомнила о себе,. <цензура>?
1

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