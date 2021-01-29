"Это хайп!": Бородина объявила войну нахальной матери Манукяна

На днях певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Звезда попросила не говорить при ней о ее бывшем и сообщила, что ей очень плохо. Теперь коллеги Бузовой судачат, навсегда ли рассталась сладкая парочка.

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