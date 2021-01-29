"Это хайп!": Бородина объявила войну нахальной матери Манукяна

Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна произошло очень неожиданно. Пара только вернулась с Мальдив, и казалось, что у них все идеально. Однако во время шумного празднования 35-летия певицы у пары произошла ссора. В Сеть попало видео, на кадрах которого во время салюта Бузова толкает Манукяна. После этого артистка опубликовала в своем "Инстаграм" видео, на кадрах которого предстала предположительно в нетрезвом виде и объявила о расставании.
Коллеги верят, что это не конец. Хотя многие поклонники Ольги Бузовой были уверены, что отношения у нее с Давой неискренние, якобы пара заключила пиар-контракт. Так или иначе, ведущая Ксения Бородина поддержала заклятую подругу. Она заявила, что не удивится, если Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединятся.
"Если так случится, то удивляться сильно я точно не стану", – заявила Ксения.
Напомним, что Ольга Бузова не на пустом месте рассталась с Давой. Она заявила, что он ей изменял и поднимал на нее руку. Масла в огонь подлила мать Давида. Она написала в ответ на комментарий подписчика, что Бузова алкоголичка и истеричка.
Насчет такого нахального оскорбления Ксения Бородина тоже высказалась. Она считает, что родительница Манукяна могла бы и промолчать, а не соваться в отношения ребенка, а уж тем более публично. "Все, что публично, уже хайп, на мой взгляд", – заявила Бородина, объявив Даве и его окружению настоящую войну.
Популярные темы форума
Дворец Путина
России грозит революция?..
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Массовые аресты
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Нату в игнор
Дава бил Бузову