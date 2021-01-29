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"Это хайп!": Бородина объявила войну нахальной матери Манукяна

Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На днях певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава. Звезда попросила не говорить при ней о ее бывшем и сообщила, что ей очень плохо. Теперь коллеги Бузовой судачат, навсегда ли рассталась сладкая парочка.
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Расставание Ольги Бузовой и Давида Манукяна произошло очень неожиданно. Пара только вернулась с Мальдив, и казалось, что у них все идеально. Однако во время шумного празднования 35-летия певицы у пары произошла ссора. В Сеть попало видео, на кадрах которого во время салюта Бузова толкает Манукяна. После этого артистка опубликовала в своем "Инстаграм" видео, на кадрах которого предстала предположительно в нетрезвом виде и объявила о расставании.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Коллеги верят, что это не конец. Хотя многие поклонники Ольги Бузовой были уверены, что отношения у нее с Давой неискренние, якобы пара заключила пиар-контракт. Так или иначе, ведущая Ксения Бородина поддержала заклятую подругу. Она заявила, что не удивится, если Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединятся.

"Если так случится, то удивляться сильно я точно не стану", – заявила Ксения.

Напомним, что Ольга Бузова не на пустом месте рассталась с Давой. Она заявила, что он ей изменял и поднимал на нее руку. Масла в огонь подлила мать Давида. Она написала в ответ на комментарий подписчика, что Бузова алкоголичка и истеричка.

Насчет такого нахального оскорбления Ксения Бородина тоже высказалась. Она считает, что родительница Манукяна могла бы и промолчать, а не соваться в отношения ребенка, а уж тем более публично. "Все, что публично, уже хайп, на мой взгляд", – заявила Бородина, объявив Даве и его окружению настоящую войну.

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Автор: 29 января 2021, 02:01 Источник: Instagram • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

комментарии

Ответить:

Гость
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Шалавы ополчились. А кому они нужны? Тренажёры- удовлетворители мужских желаний. Отымел, насладился канализационным отверстием и вперёд, в поход. Оснащать другие тренажёры- ублажители.
Гость
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<цензура> Бородина ты то сама промолчала, когда твоего ребенка обвиняют в насилие других,пусть и идиотов,как Бузова, но все таки Легко говорить,а так надо всегда всю ситуацию прежде на себя перевести,а не осуждать и тем более оправдывать Бузову,которая уже не один раз показала себя с отрицательной стороны ,что наговаривала и находила <цензура> много отрицательного ,про всех кто ей ,не по душе Лучше выложи видео,как Бузоваи на 35 показывала пошлятину перед гостями,
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