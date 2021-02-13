Бузова и Манукян воссоединились под водой

Михаил Галустян выпустил новый мультфильм. Героями части ролика стали Ольга Бузова и Давид Манукян в образе морских жителей.

Разрыв между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном стал одним из самых известных любовных скандалов начала 2021 года. Пока экс-партнеры выпускают новые треки о разочаровании в любви и дают поклонникам надежды на то, что все-таки помирятся и возобновят отношения, Михаил Галустян использует их образы в своем творчестве. Юморист создал уникальный анимационный ролик на песню "Чао! Чао!" с отсылками к разным медийным персонам. Комик представил Ольгу Бузову и Давида Манукяна в статусе осьминогов.

В кадре Ольга Бузова изображена в виде розового подводного обитателя. Нарисованная поп-дива держит в своих шести щупальцах смартфоны, пытаясь сделать огромное количество снимков. Судя по всему, так Михаил Галустян решил обыграть любовь Ольги Бузовой к фотосессиям.

Ее экс-бойфренду Давиду Манукяну создатели ролика предоставили только пять щупалец, но зато на каждое повесили презентабельные часы золотого оттенка. Очевидно, что это отсылка к его совместному треку с Филиппом Киркоровым "Ролекс", в котором артисты хвастаются наличием элитных аксессуаров. Примечательно, что в конце концов Манукян-осьминог все же уплывает от увлеченной камерами Ольги Бузовой, а та даже не замечает этого и отправляется в другую сторону.