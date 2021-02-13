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Бузова и Манукян воссоединились под водой

Бузова и Манукян воссоединились под водой

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Михаил Галустян выпустил новый мультфильм. Героями части ролика стали Ольга Бузова и Давид Манукян в образе морских жителей.
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Разрыв между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном стал одним из самых известных любовных скандалов начала 2021 года. Пока экс-партнеры выпускают новые треки о разочаровании в любви и дают поклонникам надежды на то, что все-таки помирятся и возобновят отношения, Михаил Галустян использует их образы в своем творчестве. Юморист создал уникальный анимационный ролик на песню "Чао! Чао!" с отсылками к разным медийным персонам. Комик представил Ольгу Бузову и Давида Манукяна в статусе осьминогов.

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В кадре Ольга Бузова изображена в виде розового подводного обитателя. Нарисованная поп-дива держит в своих шести щупальцах смартфоны, пытаясь сделать огромное количество снимков. Судя по всему, так Михаил Галустян решил обыграть любовь Ольги Бузовой к фотосессиям.

Ее экс-бойфренду Давиду Манукяну создатели ролика предоставили только пять щупалец, но зато на каждое повесили презентабельные часы золотого оттенка. Очевидно, что это отсылка к его совместному треку с Филиппом Киркоровым "Ролекс", в котором артисты хвастаются наличием элитных аксессуаров. Примечательно, что в конце концов Манукян-осьминог все же уплывает от увлеченной камерами Ольги Бузовой, а та даже не замечает этого и отправляется в другую сторону.

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Автор: 13 февраля 2021, 17:12 Источник: Youtube/Super Жorik ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в "голом" платье потрясла мужчин в Баку

комментарии

Ответить:

Гость ДРУГ АНТОНА
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ПОРА ПРОВЕРЯТЬ,ПРОВЕРЧЯТЬ,ПРОВЕРЧЯТЬ армян ,так <цензура>, врут ,продвигают эту бездарь которой прикрываются ПРОВЕРЯТЬ чем скорее тем можно больше накопать про ворюг надо ещё в Думу попасть к Манукяну,что он откуда но??саму Бузову и этих кукловодов
Гость618169
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Кто то скажет почему у <цензура> Бузовой такое количество подписчиков? Что она сделала ,показала,заслужила,чтобы иметь 23 миллиона подписчиков? Когда поэтесса Рубальская с огромным количеством отличных стихов ,на которые написали песни, ОНА ещё знает японский и может провести на этом языке экскурсии ЖЕНЩИНА с большой буквы ИМЕЕТ подписчиков 2 миллиона МОЖЕТ быть кого ответит разница дебилке Бузовой ,с человеком который интересен ? Вот главный вопрос к тому кто за рулем нашей культуры,почему проститутки имеет со своим безголосием и тупизмом такое количество голосов?????
Гость619251
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И кому это интересно и вообще нужно?
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