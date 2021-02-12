В честь Бузовой: Манукян сообщил о пополнении в семье

В конце января Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукяном. Пара была вместе около двух лет. Конфликт стал очевидным во время празднования юбилея певицы. Тогда ссору возлюбленных случайно засняли в "Инстаграм".

Позднее артистка сообщила, что Давид изменял ей и даже позволял себя поднимать руку. Ольга не скрывала, что расставание с возлюбленным дается ей непросто и активно делилась с подписчиками своими эмоциями. Бывший избранник же отмалчивался до последнего, однако потом все же кратко прокомментировал случившееся. Исполнитель пояснил, что все в мире начинается и заканчивается, а обсуждать личное он отказывается.

Несколько дней назад Манукян выпустил первую песню после разрыва, следом за ним это сделала и Бузова. Диву обвинили в неискренности, а затем и вовсе предположили, что пара рассталась ради пиара, чтобы потом сойтись у всех на глазах. Отметим, недавно внимательные подписчики выдвинули предположение о том, что якобы бывшие возлюбленные все еще могут жить вместе. Сначала на фото в профиле Манукяна они увидели женскую ногу, а затем выяснили, что у звезд появилось несколько снимков, сделанных на фоне одного и того же ковра. Артисты никак не прокомментировали теорию поклонников.

Однако Давид Манукян продолжает радовать преданных обожателей интересными событиями. Накануне вечером он сообщил о том, что в его семье произошло пополнение. Оказалось, что артист завел маленького щенка лабрадора. Он сообщил, что давно не был так счастлив и показал первые кадры с малышом.

Артист спросил у поклонников, как следует назвать собаку. Пользователи восхитились красотой щенка и предложили множество разных вариантов. Позднее в комментариях появилась Эвелина Бледанс, которая невероятно тепло отзывается о Давиде. "Не знаю, что там у вас случилось. Но вы оба прекрасные ребята. Может Бузя?" – предложила актриса. Многие поддержали вариант Эвелины и посоветовали Манукяну назвать щенка в честь бывшей возлюбленной.

