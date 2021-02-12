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В честь Бузовой: Манукян сообщил о пополнении в семье

В честь Бузовой: Манукян сообщил о пополнении в семье

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
В конце января Ольга Бузова официально заявила о разрыве с Давидом Манукяном. Пара была вместе около двух лет. Конфликт стал очевидным во время празднования юбилея певицы. Тогда ссору возлюбленных случайно засняли в "Инстаграм".
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Позднее артистка сообщила, что Давид изменял ей и даже позволял себя поднимать руку. Ольга не скрывала, что расставание с возлюбленным дается ей непросто и активно делилась с подписчиками своими эмоциями. Бывший избранник же отмалчивался до последнего, однако потом все же кратко прокомментировал случившееся. Исполнитель пояснил, что все в мире начинается и заканчивается, а обсуждать личное он отказывается.

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Несколько дней назад Манукян выпустил первую песню после разрыва, следом за ним это сделала и Бузова. Диву обвинили в неискренности, а затем и вовсе предположили, что пара рассталась ради пиара, чтобы потом сойтись у всех на глазах. Отметим, недавно внимательные подписчики выдвинули предположение о том, что якобы бывшие возлюбленные все еще могут жить вместе. Сначала на фото в профиле Манукяна они увидели женскую ногу, а затем выяснили, что у звезд появилось несколько снимков, сделанных на фоне одного и того же ковра. Артисты никак не прокомментировали теорию поклонников.

Однако Давид Манукян продолжает радовать преданных обожателей интересными событиями. Накануне вечером он сообщил о том, что в его семье произошло пополнение. Оказалось, что артист завел маленького щенка лабрадора. Он сообщил, что давно не был так счастлив и показал первые кадры с малышом.

Артист спросил у поклонников, как следует назвать собаку. Пользователи восхитились красотой щенка и предложили множество разных вариантов. Позднее в комментариях появилась Эвелина Бледанс, которая невероятно тепло отзывается о Давиде. "Не знаю, что там у вас случилось. Но вы оба прекрасные ребята. Может Бузя?" – предложила актриса. Многие поддержали вариант Эвелины и посоветовали Манукяну назвать щенка в честь бывшей возлюбленной.

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Автор: 12 февраля 2021, 14:33 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

комментарии

Ответить:

Гость
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Надо так себя найти ДВА мерзких идиота ,разыгрывают своих фанатов,работая на слезу НУ ты то тварь Дави ,ВЕДЬ хватит идиота корчить ЕСЛИ ты мужик?
Гость
Ответить
НЕ голосуем за идиота вруна Дави на шоу Танцы, так <цензура> врет ,как ему надо даже идиот, все выдержал, что его обвинили в избиениях женщины ,согласился тварюга Сгинь <цензура>
Гость
Ответить
Сценарий примирения пишется ,ЖДИТЕ тупые фанаты ,ВСЁ сериал для таких,как вы тупиц ,,продолжается
Гость
Ответить
Да криминал ,этот союз ВРУНОВ Так "красиво" врать,что они расстались могут только такие мерзкие люди,как Дави и Бузова ,теперь с собакой замутили,НЕТ собака ИХ общая просто настал момент забирать щенка, все пришлось на время , как бы расставания, поэтому ТО и написали такой слезливый сценарий НАДО быть такими тупыми ,что фанатики верят в это вранье про щенка ,вот поэтому то они и не понимают,что у их кумиров столько грязи и что они пользуются их наивностью
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