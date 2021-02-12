"Молчит об этом": подруга раскрыла сокровенную тайну Бузовой

Мария Погребняк всегда защищает и поддерживает Ольгу Бузову, поскольку считает ее лучшей подругой. Вернувшись из отпуска, 32-летняя супруга нападающего футбольного клуба "Урал" не могла не встретиться с телеведущей, когда та всей стране рассказала о разрыве отношений.
Предавать огласке детали беседы с поп-дивой бизнесвумен не стала. Общаясь с журналистами, Мария лишь намекнула, что Ольга поделилась переживаниями из-за расставания, записав песню "Грустный трек". Композиция была представлена 12 февраля 2021 года.
По словам Погребняк, Бузова – замечательный человек. Мол, у телеведущей, несмотря на популярность, нет звездной болезни. Также бизнесвумен решила раскрыть сокровенную тайну подруги. Оказывается, Ольга занимается благотворительностью.
"Но она молчит об этом", – подчеркнула Мария в беседе с "Комсомольской правдой".
Если поклонники еще надеются, что Ольга Бузова помирится с Давидом Манукяном и вновь будет счастлива, то астролог Анна Гехман в этом сильно сомневается. По мнению эксперта, телеведущая и блогер больше не будут вместе из-за разных взглядов на жизнь и характеров.
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