"Молчит об этом": подруга раскрыла сокровенную тайну Бузовой

В январе 35-летняя Ольга Бузова рассталась с 27-летним блогером Давидом Манукяном. Телеведущая рассказала, что бывший возлюбленный поднимал на нее руку и изменял. Одной из первых поддержала поп-диву ее подруга Мария Погребняк.

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