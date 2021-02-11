"Выбрала не любовь, а себя": расставшуюся с Манукяном Бузову крепко приложили

Психолог Ольга Каро проанализировала поведение Ольги Бузовой и Давида Манукяна после расставания и пришла к выводу: примирение еще возможно. Эксперту очевидно, что телеведущая и блогер еще испытывают чувства друг к другу.
По мнению психолога, Манукян пытается оправдать свое поведение и надеется на возобновление отношений. Бузова же, несмотря на душевные муки, настроена на прекращение этой связи. "Между ними возможно тайное общение. Но на сегодня Оля окончательно выбрала не любовь, а себя", – считает Каро.
Бузова и Манукян могут вновь сойтись, потому что телеведущая – человек с сильным эмоциональным фоном. Ольга очень зависит от своего настроения, но раздутое эго и ранимая душа не позволят ей первой сделать шаг на пути к примирению, уверен психолог.
Каро посоветовала Бузовой перестать мучаться сомнениями, ревностью и забыть прошлые неудачи. Телеведущая сможет приблизить встречу со своей судьбой только в том случае, если перестанет ставить себе ограничения на личную жизнь.
"Пришло время проанализировать себя и плотно заняться собственной психологией. Если Ольга проработает это, то приблизит момент любви и полноценных отношений", – сказал эксперт в беседе с "Дни.ру".
Напомним, после расставания Ольгу Бузову и Давида Манукяна заподозрили во лжи. Интернет-пользователи, которые следят за публикациями телеведущей и блогера в "Инстаграм", уличили их в совместном проживании. Теперь поклонники гадают: либо пара тайно помирилась, либо в январе "разыграла спектакль" в надежде привлечь внимание к своим персонам.
Популярные темы форума
Ищу мужа
Запах изо рта
Давайте сыграем!
Покрасить волосы в розовый?
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
В чем правда Навального?
Мы наняли репетитора.
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Я