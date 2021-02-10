Что и требовалось доказать: Манукяна и Бузову уличили в совместном проживании

Многие не верили в искренность отношений Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Поклонники подозревали что пара заключила пиар-контракт и встречается ради привлечения внимания "на камеру".
Тем не менее, после разрыва в жизни обоих звезд произошли изменения. Дава стал выпускать грустные песни про одиночество, а Ольга Бузова и вовсе решила подлечить нервы.
После расставания с возлюбленным Ольга Бузова заявила, что хочет побыть одна и пожить за городом в Агаларове. Она любит проводить там время, особенно летом.
На днях у фанатов звездной пары появилась надежда на то, что они все-таки помирились. В аккаунтах Бузовой и Манукяна заметили одинаковые детали, которые могут говорить о совместном проживании. Об это пишет телеграм-канал "НеМалахов".
"Что и требовалось доказать: Бузова и ее мальчонка по-прежнему живут вместе. Сначала внимательные подписчики разглядели чью-то босую ногу в "Сторис" Манукяна, а потом и коврик отыскали – ровнехонько в бузовской квартирке. Не то чтобы мы сильно верили в эту ушлую пару, но видимо, по контракту их ждёт бурное примирение", – говорится в сообщении.
Ранее "Дни.ру" писали, что Ольга Бузова рассказала о предполагаемом романе с шоуменом Тимуром Батрутдиновым.
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