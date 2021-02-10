Что и требовалось доказать: Манукяна и Бузову уличили в совместном проживании

После своего 35-летия поющая ведущая Ольга Бузова объявила о расставании с блогером Давидом Манукяном, обвинив его в изменах и рукоприкладстве. Поклонники считают, что они еще будут вместе. И вот у них появилась надежда.

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