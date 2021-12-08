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Шоу-бизнес
Устроил пьяный дебош, погряз в зависимости и едва не покончил с собой: до чего докатился Никита Ефремов

Устроил пьяный дебош, погряз в зависимости и едва не покончил с собой: до чего докатился Никита Ефремов

В свои 33 года наследник известной фамилии успел прославиться не только благодаря родству со знаменитыми предками и успехам в актерской карьере, но и из-за своего скандального образа жизни
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Никита Ефремов – популярный актер и представитель прославленной фамилии. Подобно своему отцу, скандально известному артисту Михаилу Ефремову, и покойному деду, легендарному актеру Олегу Ефремову, он вел не самый порядочный образ жизни. Лишь несколько лет назад наследник звездной фамилии встал на путь исправления.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Детство Никиты Ефремова прошло не только без знаменитого деда, но и без отца. Михаил Ефремов расстался с матерью мальчика, Асей Воробьевой, вскоре после его появления на свет. Никита вырос с родительницей и ее отцом, а своего второго деда практически не помнил. Когда мальчику было 12 лет, Олег Ефремов ушел из жизни. Примерно в это же время наследник получил знаменитую фамилию, которая ко многому обязывала.

За свою карьеру Никита успел сыграть уже более 35 ролей, однако его путь начался с непростых испытаний. Долгое время ему приходилось доказывать не только свой талант, но и то, что он является достойным представителем династии актеров. Со временем наследнику артиста удалось проявить себя и по-своему сблизиться с отцом. Никита признавался, что жаждал внимания родителя, но смог принять его таким, какой он есть. Несмотря на то, что родственники никогда не откровенничали друг с другом, они всегда были на связи. Даже после смертельного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, сын постарался искренне поддержать его и быть рядом.

Сейчас Никиту Ефремова сложно упрекнуть в неподобающем поведении. Однако в свое время он, как и его предки, успел замарать известную фамилию. Актер признавался, что не пьет уже три года, хотя раньше спиртное было неотъемлемой частью его жизни. По словам Никиты, алкоголь разрушил все сферы его жизни и опустил его на эмоциональное дно: он срывал спектакли, нахватался штрафов и понес финансовые потери. Кроме того, артист неоднократно думал о суициде и едва не покончил с собой.

В 2014 году Никита Ефремов серьезно отличился. Наследник звезды учинил пьяный дебош в центре Москвы. Мужчина устроил перепалку с водителями такси у дороги, выскочил на проезжую часть и оскорбил полицейских.

Помимо пристрастия к алкоголю и пьяных выходок, Ефремов-младший часто менял женщин и был не самым примерным семьянином. В 2015 году актер развелся с коллегой Яной Гладких, брак с которой просуществовал всего год. По слухам, супруги расстались из-за неверности Никиты. Он даже не стеснялся приводить на встречи с друзьями своих пассий, пока жена была в неведении. В 2019 году актер встретил ведущую "Орла и решки" Марию Ивакову и, казалось, остепенился – пара очень полюбилась поклонникам. Однако недавно стало известно, что спутники расстались.

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Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Автор: 8 декабря 2021, 04:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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