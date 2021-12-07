"Не стыдно?": Маликов попался с двумя красотками после слухов об измене

Недавно в Сети прогремели странные сплетни, якобы Дмитрий Маликов чуть не разрушил брак из-за чувств к молоденькой модели. По слухам, певец крутил роман на стороне десять лет назад, а его жена Елена все знала и едва сдерживалась.
Тем не менее сейчас Дмитрий Маликов счастливо проводит время с женой и дочерью в ОАЭ. Даже если раньше и были обиды, теперь в их семье тишь да гладь. В инстаграм-аккаунте артиста появилось фото, которое это подтверждает.
Певец попался на камеру с двумя красотками — своей дорогой избранницей и очаровательной наследницей. Троицу щелкнули на грандиозной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Дмитрий Маликов и его спутницы довольно улыбались, сумев вырваться из снежной Москвы.
Среди пользователей Сети разгорелись споры о внешности 58-летней супруги артиста. В комментариях начали соревноваться ее фанаты и критики. Одна из участниц дискуссии заявила, что Елена не только красивая, но и старая. Провокаторшу призвали к совести. "Вам не стыдно?" — ответили на ее дерзкое замечание.
Напомним, жена Дмитрия Маликова давно будоражит умы россиян своим обликом. Некоторые считают, что она испортила себя пластическими операциями и стала похожа на живую мумию. В любом случае Елена выглядит гораздо моложе своих лет и все еще восхищает возлюбленного.