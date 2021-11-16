"Потерял голову": Очарованный молодухой Маликов подбил жену на развод

Знаменитый певец Дмитрий Маликов заставил жену понервничать.

Семейная жизнь Дмитрия Маликова и его избранницы Елены казалась идеальной. Супруги не скрывали нежных чувств и всегда гордились своими детьми. Однако недавно в Сети вспыхнули шокирующие слухи, якобы Дмитрий Маликов влюбился в молодую красотку, вызвав ревность жены. Произошло это, как сообщает источник, 11 лет назад.

Предположительной фавориткой певца стала российская фотомодель Ирина Антоненко. В те времена она победила на конкурсе красоты, получив титул мисс России. Девушка пользовалась высокой популярностью у мужчин и сражала их наповал. "По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что Елена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы", — пишет "Экспресс газета".

Что произошло после того, как Дмитрий Маликов подбил супругу на развод, не сообщается. Судя по всему, певец решил сохранить семью вопреки чарам молодухи. Сейчас Ирине Антоненко уже 30 лет. Она активно ведет в блог в "Инстаграм" и снимается в кино. Недавно вышел фильм "Друг на продажу" с ее участием.

Напомним, Дмитрий Маликов переосмыслил роль отца с появлением младшего сына Марка. Сейчас он чувствует себя более хорошим родителем. Артист обожает членов семьи и любит проводить с ними время, отказываясь от модных вечеринок.