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Шоу-бизнес
"Потерял голову": Очарованный молодухой Маликов подбил жену на развод

"Потерял голову": Очарованный молодухой Маликов подбил жену на развод

Знаменитый певец Дмитрий Маликов заставил жену понервничать.
прочитано 607 раз

Семейная жизнь Дмитрия Маликова и его избранницы Елены казалась идеальной. Супруги не скрывали нежных чувств и всегда гордились своими детьми. Однако недавно в Сети вспыхнули шокирующие слухи, якобы Дмитрий Маликов влюбился в молодую красотку, вызвав ревность жены. Произошло это, как сообщает источник, 11 лет назад.

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Дмитрий Юрьевич Маликов Певец, композитор

Предположительной фавориткой певца стала российская фотомодель Ирина Антоненко. В те времена она победила на конкурсе красоты, получив титул мисс России. Девушка пользовалась высокой популярностью у мужчин и сражала их наповал. "По слухам, Дмитрий настолько потерял голову, что Елена готова была собственными руками подпортить внешность эффектной и яркой соперницы", — пишет "Экспресс газета".

Что произошло после того, как Дмитрий Маликов подбил супругу на развод, не сообщается. Судя по всему, певец решил сохранить семью вопреки чарам молодухи. Сейчас Ирине Антоненко уже 30 лет. Она активно ведет в блог в "Инстаграм" и снимается в кино. Недавно вышел фильм "Друг на продажу" с ее участием.

Напомним, Дмитрий Маликов переосмыслил роль отца с появлением младшего сына Марка. Сейчас он чувствует себя более хорошим родителем. Артист обожает членов семьи и любит проводить с ними время, отказываясь от модных вечеринок.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2021, 19:06 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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Молодая любовница Маликова показала шикарные формы

комментарии

Ответить:

АСЯ
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Они уже так давно живут вместе,что жена Димы могла и поделиться своим мужем Сколько можно Никто же не давал клятву-любитьт догроба Дима итак чудесный муж и он ведь младще свой супруги.которая уж точно надоела Можно было и поменять на модель-прилив новых чувств и эмоций-смогли создать и новое произведение и песню и тд итпДумаю,что они так долго вместе,что устали друг от друга Сколько можно-аж противно
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