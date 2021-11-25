После слухов об измене жена Маликова превратилась в "живую мумию": Глаза не открываются

Дмитрий Маликов вместе с супругой Еленой появился на премьере фильма в одном из столичных кинотеатров.

Вышедшая в свет пара выглядела вполне счастливой. Однако после того, как в Сети появились фото супругов, люди принялась пристально разглядывать Елену и пришли в ужас. Пользователям показалось, что жена Дмитрия Маликова сильно постарела и даже превратилась в настоящую "живую мумию".

Под снимками пары появились нелестные комментарии в адрес супруги артиста.

"Маликов ей как сын", "Все стареют, зачем так брови-то натягивать на затылок... теперь глаза не открываются," – приводит замечания пользователей "ЭГ", опубликовавшая соответствующие снимки.

Напомним, что в последнее время к жене Дмитрия Маликова приковано пристальное внимание публики из-за того, что недавно всплыла информация об измене артиста. Еще 11 лет назад музыкант якобы увлекся молодой королевой красоты Ириной Антоненко. По слухам, тогда законная жена даже грозилась испортить внешность красавицы-соперницы и дело чуть не дошло до развода.

Судя по всему, страсти в семье Маликовых уже давно улеглись, однако эта история стала достоянием общественности лишь недавно, и теперь люди стали особенно придирчиво рассматривать Елену, пытаясь найти в ее внешности поводы для измены Дмитрия.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дмитрий Маликов осознал ошибки прошлого и переосмыслил роль отца: у супругов есть взрослая дочь и маленький сын.