"Постоянно ищет взаимоотношений": новый поворот в истории с изменами Маликова

В последнее время в Сети часто обсуждаются слухи о том, что чуть больше десяти лет назад Дмитрий Маликов мог изменить своей жене. Поговаривают, что его объектом обожания тогда стала Ирина Антоненко. Но сам артист никаких комментариев по этому поводу не давал.
"Это люди, которые склонны к изменам, потому что их эго постоянно ищет взаимоотношений, их эго хочет постоянно наслаждаться от взаимоотношений с людьми. Это "мужчины-плейбои". Женщины влюбляются, потому что они умеют понимать, что женщина хочет", – высказался Алекс Ройтблат.
Психолог убежден, что такие мужья просто не могут жить по-другому, ведь в них это заложено с рождения. Не все из них даже осознают, что предают свою вторую половинку, когда увлекаются кем-то другим.
"Этим людям всегда мало взаимоотношений, они всегда будут их искать. Женщины, которые соприкасаются с такими мужчинами, они всегда падки на этих мужчин, потому что у этих мужчин всегда яркая чувственность, контакт, они умеют слушать. Они даже не всегда видят измену. Измена – это вторичная история", – говорит эксперт.
Сейчас Маликовы выглядят довольно счастливыми. Видимо, пара смогла уладить все недопонимания, если они, конечно, были. Влюбленные продолжают вместе выходить в свет и делать общие красивые фотографии.