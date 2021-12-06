"Трындит": Иду Галич жестко приложили за обман в прямом эфире

Ида Галич, казалось, всегда была честна с аудиторией. Однако про один обман стало известно не так давно. Блогер Арина Феликс проанализировала поступок коллеги.

Ида Галич и Алан Басиев были очень красивой парой. Многие восхищались фотографиями с их шикарной свадьбы, а позже с интересом наблюдали за творческим тандемом. Со стороны выглядело так, что влюбленные находятся в полной гармонии.

Не так давно брюнетка ошарашила поклонников новостью о разводе. До сих пор никто не знает, что случилось в их семье. Но каким шоком для поклонников стала недавняя "сторис" в аккаунте в "Инстаграме" телеведущей. Оказалось, что в день, когда родители маленького Леона договорились прервать брак, они провели прямой эфир "Идеальная семья". Также перед этим они сильно поссорились.

"Огромное количество блогеров просто трындит. Огромное количество блогеров сами себе придумали какую-то идеальную жизнь, продают какие-то курсы про идеальную жизнь, хотя сами к этой идеальной жизни абсолютно никакого отношения не имели, не имеют и иметь никогда не будут. А люди, к сожалению, сидят, смотрят на эту картинку, на все ведутся, тратят свои денежки", – дала комментарий Арина Феликс.

Некоторые стали размышлять, можно ли считать такой поступок красотки профессионализмом. Ведь она собралась и без заминки сделала свою работу. Но с этим мнением согласны не все. Арина Феликс жестко приложила Иду Галич за то, что она обманула аудиторию.

"Мне самой сколько предлагали все эти запуски, обманные моменты, я не хочу ни кого в заблуждения вводить. "Идам Галичам" и всем возможным этим женщинам, я думаю, не привыкать все это делать. Деньги ж – самое важное в жизни. Они так думают", – не сдержалась она.