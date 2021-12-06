"Возмездие настигло": Цымбалюк-Романовская плюнула в мертвого подлеца Рудинштейна

Многие звезды театра и кино скорбят из-за смерти актера, режиссера и продюсера Марка Рудинштейна. Но вот у киевской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской его уход вызвал иные чувства. У нее осталась огромная обида за незаслуженные оскорбления и ложь.

Марк Рудинштейн участвовал в цикле программ "Пусть говорят", посвященному скандальному разводу Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской. И постоянно поливал ее в эфире грязью.

"Во-первых, помойте ее. Просто помойте. Она уже будет не такая красивая. Когда она сидит, без грима, уже невозможно взглянуть на это без слез", "Это мерзавка, мошенница. Заковать ее надо в наручники, и все! Провести следственные действия, Мало того что деньги – из театра пропал даже компьютер. Так что нечего обелять, ничего ей уже не поможет!" – оскорблял он прилюдно пианистку.

И вот теперь он умер, а обиженная Виталина не стала молчать.

"Армен Джигарханян с ним не общался – говорят, он был не рукопожатный в среде театральных мэтров, – заявила киевская пианистка в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я никогда не радуюсь ничьей смерти. Но сегодня мне написали очень многие, полагая что это возмездие".

"Быть плохим или хорошим человеком – это выбор каждого при жизни, – продолжает пианистка. – Я его не знала лично, видела человека, который врет и не краснеет. Но таких много, их большинство. Меня интересует только память моего мужа. Все, кто участвовали в программах, издеваясь над его статусом и памятью – клоуны. Я соболезную только близким мне людям".

Напомним, в 2020-м советский и российский продюсер, актер и кинокритик объявил, что у него рак предстательной железы. Через год он перенес операцию на сердце. А 16 ноября был госпитализирован после приступа. Ему сделали операцию, однако лучше продюсеру нее становилось. У него случился инсульт и медики перевели его в реанимацию, ввели в состояние медикаментозной комы и подключили продюсера к ИВЛ. Врачи говорили об отрицательной динамике. И в воскресенье, 5 декабря, стало известно, что Марк Рудинштейн скончался, так и не приходя в сознание.

