Мечтающей о ребенке Бузовой вынесли вердикт

Ольга Бузова не раз признавалась в том, что очень хочет стать матерью. Но пока звезда никак не может забеременеть. Врач-диетолог Инна Кононенко объяснила, в чем проблема певицы.

Специалист считает, что дело осложняется тем, что 35-летняя телеведущая сидит на очень строгой диете. Так, недавно Ольга Бузова рассказывала о том, что похудела до критической отметки, и теперь ей велики наряды, которые ей подбирали на съемках стилисты.

По словам медика, недостаточное количество калорий отражается на выработке нужных для зачатия дитя гормонов. Инна Кононенко отметила, что без коррекции питания вопрос с беременностью решить будет трудно. Так что, если артистка и впрямь мечтает о ребенке, то ей придется пожертвовать своей точеной фигурой.

Врач-диетолог заявила, что Ольге Бузовой необходимо увеличить индекс массы тела до 20 — 21. По ее словам, это будет более приемлемо для зачатия и достаточной выработки половых гормонов.

Напомним, экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов за последние три года уже трижды стал отцом. Анастасия Костенко родила футболисту двух дочерей – Милану и Еву, а также сына Алексея. Ранее счастливые родители впервые показали общественности лицо их долгожданного мальчишки. Леша очень похож на знаменитого папу, а от мамы ему передались пухлые губы.