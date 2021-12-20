Надевает маску: Бузову вывели на чистую воду

Недавно одна подписчица рассказала о странном поведении Ольги Бузовой. Психолог Фарида Красавкина объяснила, в чем дело.

Недавно под одним постом в "Инстаграме" поклонница написала комментарий о том, что она знает одногруппницу Ольги Бузовой. Та как-то рассказала, что певица уже в студенческие годы шла по головам, была зазвездившейся и была уверена, что ей все должны.

"Ольга Бузова выполняет задачи благодаря своей двойственной натуре, труду, умеет подстроиться под любую ситуацию, любого человека и сделать это в свою пользу. Это все, конечно, помогает ей добиваться всего, чего она хочет. Хорошо надевает маску – это и есть двойственность натуры. Она имеет завышенное требование к себе и к обществу, склонна проявлять агрессию и к вспышкам", – проанализировала Фарида Красавкина.

Психолог не смогла пройти мимо этой истории. Она не стала давать оценку поступкам артистки, которые она совершала в прошлом. Эксперт лишь дал небольшую характеристику знаменитости. Благодаря такому описанию про звезду "Инстаграма" сразу все становится понятно.

"Ольга Бузова – человек, который наделен экстрасенсорными, мистическими способностями, ясновидением. Очень тесно связана с родом. Ее очень сложно обмануть, она как рентген, видит и чувствует человека насквозь. Душа ее хочет независимости во всех проявлениях ее жизни. В ней заложена мощная ментальная энергия. Она знает, чего хочет и идет к своей цели. Она пахарь, всего добивается через труд, аналитику и интуицию", – высказался психолог.

Сама Ольга Бузова ситуацию с университетом никак не комментировала. Напомним лишь, что она как-то говорила, что ее не любили в школе, а директор учебного заведения до сих пор не пускает ее на порог.