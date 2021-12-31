Мария Погребняк поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Жена футболиста Мария Погребняк посвятила вам красноречивый монолог. Поздравление с Новым годом от знаменитости дорогого стоит.

Светская львица Мария Погребняк встречает 2022 год без напряга. Она попросила у мужа безделушку за пять миллионов и ожидает заветный презент. В уходящем году блондинка оказывала поддержку брошенной Ольге Бузовой, рассказывала о стычках с маньяками и признавалась, что жизнь без секса для нее не проблема. Теперь же пришел черед расслабиться и ловить мгновения счастья. Она оставила вам поздравление с Новым годом в видеоформате.

Перед записью обращения жена футболиста навела марафет и нарядилась. Блондинка облачилась в яркую водолазку с леопардовым принтом и кожаную куртку в байкерском стиле. В качестве украшений она выбрала массивные серьги-кольца с плетеным дизайном.

"Привет, Дни.ру! Я, Мария Погребняк, поздравляю вас с наступащим Новым годом. Крепкого здоровья, счастья! Не бойтесь перемен, идите к своей цели", — выразилась инстадива. Знаменитость улыбалась и активно жестикулировала, чтобы поздравление с Новым годом получилось максимально эффектным.



Пора сказать "Спасибо" Марии Погребняк и продолжить читать теплые наставления от знаменитостей. Вам передали поздравление с Новым годом и другие артисты, выбирайте. Надежда Бабкина, Юлия Барановская, Лолита Милявская, Анна Семенович — эти и другие звезды желают вам, читатели "Дни.ру", всего самого доброго.