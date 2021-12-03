"Претензии есть": Севшая на шею мужику Поргина плеснула ядом в своего кормильца

После того как умер Николай Караченцов, его избранница Людмила Поргина забросила работу в театре. Артистка нигде не играла, но руководитель Ленкома Марк Варшавер продолжал выплачивать ей полноценную зарплату. Звезда практически сидела у него на шее, ни разу не сказав "Спасибо". Мужчина не обижался и все понимал. "Такому великому артисту можно платить и помогать", — заявлял он.
Оставив благодарность до лучших времен Людмила Поргина всячески критиковала своего кормильца. Вдова заявляла, что Марк Варшавер погубил выдающееся наследие Марка Захарова, и излучала открытую неприязнь.
Теперь же в Ленкоме разгорелся скандал по другому поводу: кто-то написал мэру Москвы письмо о бесславном падении театра. Личность обвинителя так и не раскрылась, Марк Варшавер называл его "крысенышем". Пользуясь случаем, жена Николая Караченцова снова плеснула ядом в директора.
"Претензии есть, наверное, у многих актеров, которые там работают. Потому что нет художественного руководителя, нет режиссера постоянного, нет развития", — возмутилась артистка.
Напомним, Людмила Поргина заявила о желании продать московскую квартиру ради строительства дома. Ей некуда складывать вещи, которые остались от Николая Караченцова. Новое жилье звезда намеревается возводить на дачном участке. В помощи ей отказали.