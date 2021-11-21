Жалующаяся на безденежье Поргина решила избавиться от самого дорогого

В последнее время артистка нередко сетовала на то, что ей не хватает денег. Чтобы улучшить свое финансовое положение, знаменитость решилась сдать жилье в центре столицы, где в свое время жила с супругом. Сначала актрисе надо было забрать оттуда все личные вещи ныне покойного мужа, которые она трепетно хранила.
Людмила Поргина рассказала, что планирует весной 2022 года построить над гаражом
большую комнату, в которой разместит вещи Николая Караченцова, а их довольно много. Также артистка сообщила, что в будущем хочет продать квартиру. По ее словам, с этого она выручит сотни миллионов рублей.
В планах Людмилы Поргиной – построить дом в подмосковной Валентиновке. Туда в будущем она намерена перевезти всю мебель и вещи покойного мужа. Сейчас же они с внучкой решили отдохнуть в Дубае. По словам актрисы, там они любили бывать с супругом.
Напомним, ранее знаменитость устроила скандал на съемках программы Андрея Малахова. Людмила Поргина остро отреагировала на критику со стороны телеведущей Елены Старостиной, которая назвала ее токсичной и агрессивной. Звезда резко ответила знаменитости.