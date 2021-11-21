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Шоу-бизнес
Жалующаяся на безденежье Поргина решила избавиться от самого дорогого

Жалующаяся на безденежье Поргина решила избавиться от самого дорогого

Людмила Поргина решилась на крайний шаг. Вдова Николая Караченцова решила продать квартиру.
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В последнее время артистка нередко сетовала на то, что ей не хватает денег. Чтобы улучшить свое финансовое положение, знаменитость решилась сдать жилье в центре столицы, где в свое время жила с супругом. Сначала актрисе надо было забрать оттуда все личные вещи ныне покойного мужа, которые она трепетно хранила.

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Людмила Поргина рассказала, что планирует весной 2022 года построить над гаражом большую комнату, в которой разместит вещи Николая Караченцова, а их довольно много. Также артистка сообщила, что в будущем хочет продать квартиру. По ее словам, с этого она выручит сотни миллионов рублей.

В планах Людмилы Поргиной – построить дом в подмосковной Валентиновке. Туда в будущем она намерена перевезти всю мебель и вещи покойного мужа. Сейчас же они с внучкой решили отдохнуть в Дубае. По словам актрисы, там они любили бывать с супругом.

Напомним, ранее знаменитость устроила скандал на съемках программы Андрея Малахова. Людмила Поргина остро отреагировала на критику со стороны телеведущей Елены Старостиной, которая назвала ее токсичной и агрессивной. Звезда резко ответила знаменитости.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com
Автор: 21 ноября 2021, 17:49 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Гость894631
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Старостина, это, вообще, позор шайки-тусни на тв!
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