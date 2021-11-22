Лишь бы дожить: Обедневшую вдову Караченцова оставили без помощи

Знаменитая актриса Людмила Поргина не раз жаловалась на финансовые неурядицы. После кончины Николая Караченцова женщина призналась, что с деньгами дела идут туго. Материальные нужды в совокупности с бытовыми трудностями приносят ей немало беспокойства.
Перед звездой давно стоит важная проблема: ей негде разместить дневники и портреты умершего в 2018 году супруга, а выбросить творчество рука не поднимается. 72-летняя знаменитость пыталась найти содействие на стороне, но попытка не увенчалась успехом.
Вдова Николая Караченцова обращалась к ведущей программы "На дачу!" Наташе Барбье. Людмила Поргина надеялась, что та поможет ей построить над гаражом комнату для размещения вещей. Однако телезвезда не оказала артистке поддержки. Теперь пожилая женщина планирует собственноручно заняться строительством дополнительного помещения, лишь бы только дожить до весны.
Как писали "Дни.ру", также звезда рассматривает продажу квартиры, чтобы на вырученные средства построить новый дом на своем дачном участке, куда все получится уместить. На столичную недвижимость Людмила Поргина возлагает большие надежды, ведь стоит жилье недешево. Ее бывшее с Николаем Караченцовым гнездышко оценивается в 280 миллионов рублей.