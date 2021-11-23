Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России

24 ноября Людмиле Поргиной исполнится 73 года. Этот праздничный день актриса решила встретить в Дубае. В Эмираты вдова Николая Караченцова улетела вместе с внучкой.
А пока Поргина с внучкой наслаждаются теплой погодой, на родине кипят страсти из-за новости о том, что она якобы продает квартиру Николая Караченцова на Тверском бульваре рядом со МХАТом имени Горького.
Друг семьи Людмилы Поргиной, продюсер Максим Федоров, подтвердил тот факт, что Людмила Поргина в настоящий момент находится не в России. Также он прокомментировал недавнюю новость о продаже квартиры Караченцва
Федоров отметил, что пока Поргина ничего не продала, но не исключил такого факта в будущем.
Ранее Людмила Поргина говорила, что сдает трехкомнатную квартиру работнику посольства, а сама обитает на даче.
"Не исключено, что в будущем Людмила Андреевна предполагает продать эту квартиру", – отметил продюсер.
Стоит отметить, что перед отъездом в отпуск Людмила Поргина успела сняться в программе "Пусть говорят", которая посвящена режиссеру Армену Джигарханяну. В студии Людмила Поргина к удивлению телезрителей появится с розовыми волосами, свежая и помолодевшая.