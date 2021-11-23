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Шоу-бизнес
Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России

Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина уехала из страны, чтобы отдохнуть.

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24 ноября Людмиле Поргиной исполнится 73 года. Этот праздничный день актриса решила встретить в Дубае. В Эмираты вдова Николая Караченцова улетела вместе с внучкой.

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Николай Петрович Караченцов актер

А пока Поргина с внучкой наслаждаются теплой погодой, на родине кипят страсти из-за новости о том, что она якобы продает квартиру Николая Караченцова на Тверском бульваре рядом со МХАТом имени Горького.

Друг семьи Людмилы Поргиной, продюсер Максим Федоров, подтвердил тот факт, что Людмила Поргина в настоящий момент находится не в России. Также он прокомментировал недавнюю новость о продаже квартиры Караченцва

Федоров отметил, что пока Поргина ничего не продала, но не исключил такого факта в будущем.

Ранее Людмила Поргина говорила, что сдает трехкомнатную квартиру работнику посольства, а сама обитает на даче.

"Не исключено, что в будущем Людмила Андреевна предполагает продать эту квартиру", – отметил продюсер.

Стоит отметить, что перед отъездом в отпуск Людмила Поргина успела сняться в программе "Пусть говорят", которая посвящена режиссеру Армену Джигарханяну. В студии Людмила Поргина к удивлению телезрителей появится с розовыми волосами, свежая и помолодевшая.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2021, 18:46 Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость902823
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Даже если она и надумает продавать, то не квартиру Караченцова, а ИХ общую квартиру. И она имеет полное право это сделать и обсуждать продажу она должна лишь с сыном и его семьей, а не с каким-то другом семьи и журналистами. И вообще, что-то много развелось всяких "друзей семьи" у известных людей, про которые эти семьи частенько вообще на слышали!
Гость896219
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прежде чем продать квартиру,она сначала всем мозг выест,по шоу походит,о своих наполеоновских планах поговорит там и везде,а потом,что-нибудь помешает ей это сделать...
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