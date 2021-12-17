Судьба команды Градского в шоу "Голос" решена: кто заменит покойного

Уже сегодня вечером в эфир выйдет первый выпуск шоу "Голос", снятый после смерти Александра Градского. Больше двух недель поклонники проекта гадали, кто займет кресло легендарного наставника, а в Сети активно ходили слухи о нескольких кандидатурах. Многие называли имя народной артистки Ларисы Долиной, а кто-то и вовсе говорил о взрослом сыне покойного музыканта. Теперь перед трансляцией шоу судьбу команды Александра Градского прояснил Константин Эрнст.
В комментарии "РИА Новости" глава Первого канала заявил, что нового наставника в проекте не будет.
"Вместо Градского никто," – решительно отмел все догадки Эрнст.
Гендиректор также добавил, что слухи о разных кандидатурах на место покойного не имеют под собой никаких оснований. Организаторы никогда даже не думали о том, что кто-то сможет заменить Александра Борисовича. Что касается участников проекта, попавших в команду Градского, то их будут оценивать телезрители – они же будут решать, кто пройдет в следующий этап.
Напомним, Александр Градский был членом золотого состава жюри проекта "Голос". Вместе с ним кресла наставников занимали Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан – эта четверка особенно полюбилась зрителям. Накануне убитый горем Леонид Агутин поделился переживаниями о том, каким будет "Голос" без Александра Градского.