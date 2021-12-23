50-летняя Кудрявцева сообщила о поворотном событии в жизни дочери

Теледива в своем микроблоге поведала, что малышка получила награду за лидерство. Для девочки такое событие – настоящий поворотный момент, ведь теперь Маша поняла, что ее старания были не напрасными.
Лера Кудрявцева обнародовала ролик, в котором девочка хвастается своим достижением. Она получила награду "Лидер недели", грамоту и памятный значок в детском саду. Ведущая похвалила дочь, назвав ее умницей и молодцом.
Недавно звезда поделилась с поклонниками видео с первого новогоднего утренника Маши. Малышка на нем выступила в роли Снежинки.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, что уже нарядила с наследницей праздничную елку. Знаменитость старается все свое свободное время посвящать семье и заботе о маленькой дочери.
Напомним, Маша появилась на свет в браке Леры Кудрявцевой с хоккеистом Игорем Макаровым. Избранник младше телеведущей на 17 лет, но это не мешает им жить в любви и гармонии. На пересуды же они стараются не обращать внимания. Пара закрутила роман в 2012 году, а уже через год сыграла пышную свадьбу.
Как писали "Дни.ру", недавно Лера Кудрявцева встревожила россиян новостью об ухудшении самочувствия. По словам теледивы, у нее начались проблемы с памятью.