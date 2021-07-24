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Шоу-бизнес
Так делают взрослые мужики: Кудрявцева показала дочь за необычным занятием

Так делают взрослые мужики: Кудрявцева показала дочь за необычным занятием

Почти три года назад Лера Кудрявцева родила дочь Машу от Игоря Макарова. На днях семья отправилась на рыбалку.
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Вчера Лера Кудрявцева, ее муж Игорь Макаров, их маленькая дочь Маша и большая компания друзей уехали отдыхать на свежем воздухе. Телеведущая выложила в Сеть видео, где российский хоккеист, ее возлюбленный, рыбачит вместе с Машей.

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На видео видно, как девочка радуется пойманной рыбке. Поклонники удивились занятию Маши, ведь обычно так делают взрослые мужчины. Глава семейства не смог похвастаться своему улову, так как поймал две рыбы, одна из которых легко вмещается в маленькие ладошки дочери.

Пользователи сети оставили огромное количество комментариев под постом звезды. Они умиляются увиденным кадрам и пишут приятные слова как Маше, так и самой Лере Кудрявцевой.

Скриншот: instagram.com/leratv

Напомним, что Валерия и Игорь поженились около восьми лет назад. Пара часто радует своих поклонников совместными фотографиями и видео и наслаждается родительством.

У телеведущей уже есть сын Жан от первого брак с Сергеем Ленюком – барабанщиком из группы “Ласковый май”. Они были женаты всего 2 года, с 1990 по 1992, после чего, пара развелась.

По одной из версии, они разошлись из-за измен Сергея, по другой – у Кудрявцевой были разногласия и недопонимания со свекровью. Для хоккеиста же Маша – первый и пока единственный ребенок.

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Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 июля 2021, 13:49 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Лера Кудрявцева

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