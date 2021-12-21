Заделал ребенка, бросил ради Бузовой и перестал платить алименты: что стало с первой женой Тарасова

Женщина не раз обвиняла спортсмена в том, что он перестал давать деньги на содержание наследницы и участвовать в жизни девочки

Уже несколько лет экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов пользуется повышенным вниманием общественности к своей персоне. С тех пор как он женился на Ольге Бузовой, а потом оставил супругу и ушел к Анастасии Костенко, личную жизнь футболиста не перестают обсуждать. Однако Ольга – не единственная брошенная жена спортсмена. Ради нее он в свое время оставил первую избранницу, о существовании которой мало кто вспоминает.

Первая печать в паспорте Дмитрия Тарасова появилась еще до популярности и больших денег. Малоизвестный спортсмен томской футбольной команды подобрал будущую возлюбленную Оксану Пономаренко на остановке, когда та ловила машину. Между попутчиками сразу пробежала искорка – вскоре роман привел к свадьбе. Плодом любви стала наследница, которая появилась на свет в 2009 году.

Как только карьера Тарасова начала набирать обороты, в семье появились проблемы. Ослепленный карьерными успехами спортсмен забил на жену и дочь, полностью погрузившись в работу. После очередной склоки Оксана перебралась к родителям, чтобы проучить Дмитрия, но ему было все нипочем. Вместо того чтобы вымаливать прощение у супруги, футболист увлекся Ольгой Бузовой. Вскоре Тарасов порвал с женой и пошел в ЗАГС с новой дамой сердца.

Несмотря на то, что спортсмен и певица не раз утверждали, что их роман начался уже после развода Дмитрия, Оксана до сих пор считает ведущую "Дома-2" разлучницей. К слову, Бузова точно так же относится к Анастасии Костенко – новой жене футболиста.

В этом году первой супруге Тарасова исполнилось 35 лет. После развода женщине пришлось в одиночку воспитывать дочку Ангелину, зато в ее распоряжении были щедрые алименты – почти 400 тысяч рублей в месяц. Благодаря выплатам от бывшего Оксана обзавелась жильем, где живет вместе с наследницей, и обеспечила себе безбедное существование. Уже много лет женщина не работает, занимается только ребенком и, судя по снимкам в "Инстаграм", ни в чем не нуждается. Замуж экс-супруга Дмитрия так и не вышла.

С наследницей, которой исполнилось уже 12 лет, Тарасов практически не общается. Пару лет назад стало известно, что футболист задолжал экс-супруге и дочери деньги из-за того, что какое-то время не выплачивал алименты. Кроме того, мужчина хотел сократить выплаты до прожиточного минимума и пытался уменьшить их размер через суд. Теперь Дмитрий должен выплачивать Ангелине шестую часть ежемесячного дохода и 46 тысяч рублей.