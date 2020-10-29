Жену Тарасова обвинили в подлости

Дмитрий Тарасов не принимает участие в воспитании старшей дочери. Он увлечен лишь наследницами, которых ему подарила Анастасия Костенко. Футболист не собирался отдавать приличную часть своих доходов Ангелине, поэтому затеял судебные разбирательства.
Решение, которое вынес Московский городской суд на днях, сложно назвать победой Тарасова. Теперь он должен выплачивать старшей дочери шестую часть ежемесячного дохода и 46 тысяч рублей. Размер алиментов определила не только зарплата Дмитрия, но и другие его гонорары, включая рекламные контракты.
Ситуацию прокомментировала блогер Лена Миро. Она, как ни странно, не стала критиковать Тарасова за денежный спор с экс-супругой. В случившемся обозревательница винит Костенко. По мнению Миро, именно Анастасия настояла на уменьшении алиментов чужого для нее ребенка.
"Как я вижу ситуацию: новая жена внушает, что дети – это хорошо, но только ее дети", – высказалась Лена.
Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в начале 2018 года. Модель подарила футболисту двух дочерей. Милана появилась на свет спустя полгода после свадьбы родителей, а Ева – в феврале 2020-го. Теперь футболист мечтает о сыне.
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