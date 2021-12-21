Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова

Дмитрий Тарасов пожаловал на церемонию в компании певицы Марго Овсянниковой. А Ольга Бузова, как это повелось, пришла одна. Зато в невероятном платье цвета "фуксии" из клипа с участием бывшего мужа "Эйфория" – едко его спародировала. Пришла телезвезда и с камнем за пазухой в адрес экс-благоверного.
Когда Ольга вышла на сцену за призом в номинации "Трендсеттер поколения", то не могла факт присутствия в этом зале Тарасова обойти стороной.
"Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу, Слава Богу, конечно. – сказала она в микрофон. – Вот он машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: "Какой же я дурак! Как я мог ее просрать!"
Ее отповедь зал встретили смехом и аплодисментами. Сам Тарасов при этом лишь улыбался и махал рукой – у него дома семеро по лавкам. А Бузова подвела итог: мол, раз она сейчас уйдет, то и остальным нет смысла оставаться. Любовь Успенская презрительно шикала: "Надо же, какая самоуверенность!"