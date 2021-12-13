Костенко заявилась в храм в мини-юбке: В платке и с голой ж***й

В семье Дмитрия Тарасова долгожданное событие. Младший сын принял обряд крещения.

29 октября модель Анастасия Костенко родила от футболиста Дмитрия Тарасова третьего ребенка. В одном из московских храмов пара окрестила сына, которому дали имя Алексей. Крестной матерью мальчика стала давняя подруга Анастасии Костенко, а крестным отцом – близкий друг Дмитрия Тарасова.

В своем "Инстаграм" Анастасия Костенко поделилась серией фото, на которых предстала со всем семейством. Модель пришла в храм в короткой пышной юбке, а Дмитрий Тарасов был одет в классический шерстяной костюм серого оттенка в клетку.

Модель призналась, что после крещения сына у нее в душе зажглась божья благодать. По словам Костенко, это важное и очень радостное событие для всей семьи. Жена Дмитрия Тарасова поблагодарила всех за поздравления.

Однако не все пришли на страницу Анастасии Косенко с добрыми пожеланиями. Кто-то упрекнул ее за внешний вид. По мнению пользователей, Костенко выбрала для церковного праздника слишком откровенный наряд.

"А норм, да, уже в храме православном в юбке выше колена? Мне всегда казалось, это не норм", – с сомнением отметила подписчица.

"У нас в городе не в одну церковь не пустят с такой длиной. При входе есть юбки на завязках в пол как раз для тех, кто пришел в короткой юбке или в джинсах"; "В платке и с голой ж***й", – поддержали мысль другие.