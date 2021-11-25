"Расстройство": многодетная Костенко призналась в обжорстве

Анастасия Костенко рассказал о наболевшем. Оказывается, после третьих родов у супруги Дмитрия Тарасова появились проблемы с питанием.

Жена футболиста пооткровенничала с поклонниками в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. Она призналась, что у нее есть расстройство пищевого поведения.

Анастасия Костенко заявила, что столкнулась с обжорством. Модель надеется, что ей удастся умерить свой аппетит, ведь иначе она растолстеет. Она отметила, что сильно налегла на сладкое, которое в обычной жизни не ест.

При этом супруга Дмитрия Тарасова понимает причины такого поведения. Ведь после родов ее организм перенес стресс, и сейчас, по ее словам, "идет перезапуск системы". Она ужаснулась, поняв, что почти четыре недели употребляла калорий намного больше нормы.

27-летняя Анастасия Костенко решила взять себя в руки и пользоваться доставкой еды для кормящих матерей. Модель рассказала, что уже второй день она оставляет свой организм с легким чувством голода.

Напомним, около месяца назад жена спортсмена родила сына Алексея. Девушка недавно призналась, что столкнулась с депрессией. Ей понадобилось время, чтобы выйти из этого ужасного состояния. Анастасия Костенко рассказывала, что ее эмоциональное состояние было настолько нестабильно, что истерики были регулярными.

Модель футболист более трех лет счастливы в браке. Пара воспитывает дочерей-погодок и сына. Звездная пара не исключает, что в ближайшем будущем снова обзаведется малышом.

