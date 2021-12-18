"Сарделька": перетянутую полуголую Бузову высмеяли за одутловатость

Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, в котором она соблазнительно танцует рядом с новогодней елкой. Для съемки Ольга Бузова выбрала очень провокационный наряд: полупрозрачное платье с дерзкими вырезами на животе и вокруг груди и множеством блесток. В таком виде полуголая артистка соблазнительно двигалась перед камерой, демонстрируя все изгибы своего тела.
Поклонники блондинки скептически отнеслись к ее образу. Многим показалось, что женщина в последнее время поправилась. Как отметили фолловеры, оригинальное платье только подчеркнуло этот факт и слишком перетянуло звезду в талии. Кому-то же слишком одутловатым показалось лицо певицы – в результате ее просто высмеяли в комментариях.
"Сарделька", "Лицо очень одутловатое", "Красотка, но что-то платье маловато", "Такая же фигура, как у Орбакайте после троих детей", "Оля, давай худеть", "Ну кто тебе эти наряды подбирает?" – написали фолловеры.
Впрочем, некоторые другие все же похвалили выбор звезды и заметили, что даже в перетянувшем ее наряде она выглядит сногсшибательно.
Стоит отметить, что Ольга Бузова нередко появляется в очень оригинальных костюмах и не боится провоцировать публику. Судя по всему, женщина полностью уверена в себе. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольгу Бузову подняли на смех за пропеллер на голове.