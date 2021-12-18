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Шоу-бизнес
"Сарделька": перетянутую полуголую Бузову высмеяли за одутловатость

"Сарделька": перетянутую полуголую Бузову высмеяли за одутловатость

Ольга Бузова поделилась с поклонниками свежим видео и получила неожиданную реакцию.
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Певица опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, в котором она соблазнительно танцует рядом с новогодней елкой. Для съемки Ольга Бузова выбрала очень провокационный наряд: полупрозрачное платье с дерзкими вырезами на животе и вокруг груди и множеством блесток. В таком виде полуголая артистка соблазнительно двигалась перед камерой, демонстрируя все изгибы своего тела.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поклонники блондинки скептически отнеслись к ее образу. Многим показалось, что женщина в последнее время поправилась. Как отметили фолловеры, оригинальное платье только подчеркнуло этот факт и слишком перетянуло звезду в талии. Кому-то же слишком одутловатым показалось лицо певицы – в результате ее просто высмеяли в комментариях.

"Сарделька", "Лицо очень одутловатое", "Красотка, но что-то платье маловато", "Такая же фигура, как у Орбакайте после троих детей", "Оля, давай худеть", "Ну кто тебе эти наряды подбирает?" – написали фолловеры.

Впрочем, некоторые другие все же похвалили выбор звезды и заметили, что даже в перетянувшем ее наряде она выглядит сногсшибательно.

Стоит отметить, что Ольга Бузова нередко появляется в очень оригинальных костюмах и не боится провоцировать публику. Судя по всему, женщина полностью уверена в себе. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ольгу Бузову подняли на смех за пропеллер на голове.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2021, 08:21 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость926824
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все знают дебильнее бузовой нет,но все таки,твари кто пишет вранье про бузову отвечайте за свои слова Почему должны выслушивать ,читать все ваше мерзкое вранье ?? вам гадам все разрешается ,НЕТ <цензура> отвечайте за всю ложь Прежде за то что писали про <цензура> с больной рукой,а теперь нужны доказательства ,что идиотка снималась в голливуде ХВАТИТ вы пишите чушь ,но ни за что не отвечаете Это всем кажется\ ваше вранье безобиное действие НЕТ ,вы должны отвечать за ложь,это тоже преступление
Гость926824
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Что обсуждать <цензура> когда она,как всегда пытается показать задницу НУ, не может забыть проститутка притон ,это не плохо ,она любила и любит свою работу проститутка ,каждому своё Но если про фигуру так бузова всю себя показала на премьере , живот выпирает ,как только что кило картошки сожрала ,а писала идиотка,что день не ела перед тем как одеть это платье,но можете представить если бы она ещё не ограничивала себя в еде ,Позорилась <цензура>,так хотела казаться эффектной,но не получилось ,надо было на бант ещё елочные игрушки повесить ,тогда точно ,забирайте тупорылую в Кащенко ,её место там ,а
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