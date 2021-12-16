Бузова в прозрачном халате шокировала дергаными движениями: Можно санитаров вызывать

Поющая ведущая Ольга Бузова готовится к Новому году. В своем микроблоге она показала яркий образ.

15 декабря Ольга Бузова представила на суд поклонников новую песню "Игрушка". Она попросила фанатов записывать "Сторис" под ее хит и пообещала репостить абсолютно всех.

В песне Бузова поет о неверном возлюбленном, от которого в Новом году избавится и "не будет больше плакать в подушку". При этом песня звучит довольно мажорно, и в ее мотиве не слышится и капли грусти.

Рекламируя выход новой песни, Бузова записала зажигательный танец, который должны повторять ее фанаты. На кадрах певица предстала в прозрачном халате, который полностью обнажал ее тело в нижнем белье.

"Хотели бы такую Снегурочку?" – написала Бузова.

В комментариях Бузову по традиции "обласкали" негативными комментариями и не забыли ткнуть ее тем, что в последнее время она поправилась.

"Боже, что за движения"; "Можно санитаров вызывать", "Такое ощущение, как будто у нее припадок", – написали фолловеры.

Напомним, недавно Ольга Бузова рассказала, что набрала лишний вес из-за длительной гормональной терапии. Она принимала дексаметазон как противовоспалительный препарат из-за травмы руки. Певица долго лежала в больнице и прервалась лишь ради съемок.