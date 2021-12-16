"Ожидайте": мечтающая вернуться в театр Бузова ошарашила народ

Ольга Бузова уже не раз давала понять, что хотела бы продолжить театральную карьеру.

Летом этого года поющая ведущая дебютировала на сцене МХАТа имени Горького в постановке "Чудесный грузин". Спектакль наделал много шума, но это не испугало артистку, а даже наоборот. Ольга Бузова страстно хотела вновь сыграть шпионку Беллу Шанталь, но после смены руководства театра постановка была снята с репертуара. Теперь же певице, кажется, наконец удастся довести начатое до конца и воплотить свою мечту.

В свежем интервью Ольга Бузова ошарашила народ радостной для нее новостью о возвращении "Чудесного грузина". Артистка намекнула, что самый скандальный спектакль уходящего года впредь, возможно, будут ставить в другом театре. Судя по всему, решение уже принято, но певица решила сохранить интригу.

"Ожидайте, и вы узнаете, где она будет теперь идти," – таинственно заявила Бузова.



Также в интервью "Собеседнику" экс-ведущая "Дома-2" рассказала, что она уже давно играет в театре. В данный момент как театральная актриса Бузова задействована еще в одном спектакле – "Мужчина нарасхват". По словам исполнительницы, это просто невероятная комедия, которая заставляет зал громко хохотать в течение всего сценического действия.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Ольга Бузова в прозрачном халате шокировала людей дергаными движениями.