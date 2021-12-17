"Главная твоя премьера будет в Кащенко": Бузову с пропеллером на голове подняли на смех

Поющая ведущая снялась в очередной части новогодней комедии. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме" и спросила у подписчиков, в каких жанрах кино они хотели бы ее увидеть в дальнейшем.
Подписчики неоднозначно отреагировали на заявление Бузовой. Также фурор произвел наряд Ольги. Она предстала в черном платье, которое дополнил огромный бант на голове, необычный образ артистки подняли на смех.
"В каком жанре))) Главная твоя премьера будет в Кащенко, судя по тому, как ты себя ведешь, и выглядишь. Прости меня, Боженька (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже упаси тебя увидеть", "Шапокляк", "Бант явно лишний", "Надо было еще больше бант взять, а то этот слишком маленький", "А что это на голове у Бузовой, огромное", "Ну сперва получи актерское образование", "Что у тебя на голове", "От такого банта мозг прибавляется?", – написали комментаторы.
Ранее Ольга Бузова сообщила, что скандальный спектакль "Чудесный грузин" с ее участием возобновят. Правда постановку покажут не на сцене отменившего премьеру МХАТа, а в другом культурном заведении. Название театра Ольга не стала раскрывать, решив сохранить интригу.