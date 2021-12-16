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Шоу-бизнес
Убитый горем Агутин не может держать себя в руках: Не представляю, как это будет

Убитый горем Агутин не может держать себя в руках: Не представляю, как это будет

Леонид Агутин поделился новостью.
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Артист рассказал, что уже завтра состоится четвертьфинал шоу "Голос", который пройдет в прямом эфире. Это будет первый выпуск проект без неизменного наставника Александра Градского. Леонид Агутин поделился переживаниями о том, что ему тяжело даже представить, как все пройдет. "Пока даже не представляю, как это будет. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловался артист.

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 Александр Борисович Градский

Александр Борисович Градский Музыкант

Поклонники поддержали Агутина. "И мы не представляем. Но все равно ждем", "Как он еще напоследок девушку спас и забрал в свою команду!", "Именно как дань Александру Борисовичу нужно продолжить и завершить проект Голос", "АБ работал до последнего, тянул сколько мог. Молодец! Не грустите, он поет в раю", "Спасибо за Ваши настоящие эмоции, за честность, профессионализм, за умение чувствовать и сопереживать, умение найти слова поддержки", "И я не представляю, смотрю Голос, только с Вашим составом наставников", "Вечная Память, Александру Борисовичу, а Вам всем сил душевных, невосполнимая утрата", – выразили сочувствие в комментариях.

После скоропостижного ухода Градского команда проекта стала срочно придумывать, как заменить незаменимого маэстро. У авторов шоу есть несколько кандидатов, финальное решение объявят завтра в прямом эфире.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2021, 21:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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