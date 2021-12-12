Еле сидит и с трудом ворочает языком: в Сети всплыли последние снимки с Градским перед кончиной

Программы до сих пор продолжают выходить на Первом канале. На днях в эфир выпустили последний эпизод, записанный за несколько дней до смерти наставника. Кадры с площадки разлетелись по Сети.
Во время выпуска Александр Градский комментирует работу участников программы. Заметно, что он с трудом сидит в кресле, да и микрофон ему держать тяжело. Артист говорит медленно, делая большие паузы между словами – видно, что певцу сложно ворочать языком.
Стоит отметить, что ранее в прессу просочились снимки со съемок того самого эпизода шоу "Голос". Александру Градскому было настолько плохо, что до кресла и обратно его доставляли в лежачем положении медики. Уже через несколько дней после этого артиста госпитализировали, а 28 ноября он умер.
В настоящее время судьба проекта неизвестна. Первый канал пока еще не дал окончательного ответа по поводу того, что будет с шоу после смерти Градского. Можно предположить несколько вариантов развития событий.
Например, остальные наставники разберут артистов, с которыми занимался Александр Борисович. Также рассматривается возможность замены, но вот кем можно заменить мэтра – большой вопрос. Самый печальный вариант – закрытие шоу "Голос". Зрители с нетерпением ждут решения руководства телеканала.