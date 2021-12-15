Появились данные о возвращении Градского на Первый канал

Две недели назад скоропостижно умер народный артист России Александр Градский. Это стало огромным ударом для его поклонников и зрителей шоу "Голос", в котором он был наставником. Многие уверены, что вся программа держалась на мэтре.
Все выпуски десятого сезона шоу "Голос" с участием Александра Градского снять не успели. Продюсеры суетно решают, кто сможет заменить легендарного наставника.
По данным News.ru, есть три варианта кандидатов. Окончательное решение будет объявлено в эфире Первого канала во время одного из выпусков 17 декабря.
Одним из главных претендентов на замену Александра Градского является его сын Даниил. Также возможно вести роль наставника будет голограмма, которую создадут, используя голос Градского и его внешность при помощи лазерного проектора.
Образ мыслей, речь и присущую Градскому поведение может воссоздать искусственный интеллект и выведет в качестве электронной версии маэстро.
Такое "воскрешение" любимого артиста уже однажды практиковалось. Валерий Комиссаров в 2020 году воссоздавал образ актрисы Людмилы Гурченко, которую сделал ведущей шоу "Битва престолов".
Помимо этого продюсеры шоу "Голос" рассматривают еще один вариант. Кресло Александра Градского может остаться пустым. Остальные наставники Дима Билан, Леонид Агутин и Пелагея распределят участников между собой.