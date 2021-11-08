Милохина и Медведеву погнали взашей из "Ледникового периода": Предательница и лизоблюд

Публика крайне возмущена и требует отстранить блогера и фигуристку от участия в программе. Все это произошло практически сразу после того, как пара стала получать высокие оценки от жюри и сделала большой шаг вперед. Известно, что сперва Евгения Медведева крайне сомневалась в способностях Дани Милохина.
В одном из интервью спортсменка отметила, что не хотела работать вместе со звездой "ТикТока". Однако молодой человек удивил ее и теперь они прекрасно ладят. Многие даже подозревали, что между коллегами могла возникнуть искра, так как они много времени проводят вместе и крайне артистично изображают романтические чувства на льду. Пока они оба все отрицают.
При этом сам Даня Милохин признался, что фигуристка нравится ему во всех отношениях, но встречаться с ней он не планирует, так как сейчас настроен на одиночество. Как сообщает "Пятый канал", недавно блогер якобы раскрыл журналистам секрет, связанный с конфликтом Евгении Медведевой и Алины Загитовой в 2017 году. Простить этот момент некоторые пользователи Сети не смогли.
В одном из пабликов появились гневные обращения с требованием отстранить пару от участия в "Ледниковом периоде". Пользователь указал, что после всего просто не может смотреть на пару, а также охарактеризовал тандем как "предательницу и лизоблюда". Некоторые поддержали радикальные взгляды.
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