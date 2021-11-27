"Мне неприятно это знать": Ургант резко изменился в лице после слов Галкина

В этом году шоу Максима Галина "Лучше всех!" исполняется пять лет. Героями проекта Первого канала стали сотни одаренных детей, и к каждому ведущий находил подход, знал, как и о чем с ними разговаривать. Смотря эту передачу, родные сын и дочь юмориста проявляли ревность, показывали отцу, что тоже чего-то стоят.
В шоу "Вечерний Ургант" Галкин рассказал, что его дети растут вежливыми и одаренными. Мол, они разносторонние, интересуются и занимаются многим. Переполненный чувством гордости Максим отметил: за что бы ни брались его сын и дочь, все у них получается.
В этот момент Иван Ургант резко изменился в лице и отвернулся от собеседника. Он напомним, что у него тоже есть дети. "Мне неприятно знать, что твои дети лучше, чем мои", – сказал ведущий шоу и перевел тему разговора. Пошутил ли шоумен или на самом деле выразил свое мнение, непонятно.
Ранее общественность вновь заговорила о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Слухи о разладе в звездной семье распространяются не первый год, но, несмотря на это, 72-летняя певица и 45-летний юморист по-прежнему вместе и порой показывают, как они счастливы. Недавно домыслы злопыхателей прокомментировал певец Александр Медведев, более известный как Шура.