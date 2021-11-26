Развод Пугачевой и Галкина? Новый поворот в скандале

По интернету постоянно ходят разные слухи о звездах. Иногда знаменитости сами делятся новостями о своей личной жизни, а не редко информация основывается лишь на домыслах. Конечно, людям интересно следить за тем, что происходит с их кумирами.
Так, совсем недавно стали поговаривать о том, что между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным появились какие-то проблемы. Кто-то даже уверен, что дело дошло до развода. Поклонники стали переживать за певицу и юмориста.
Но не тут-то было, в скандале случился неожиданный поворот! Шура буквально набросился на народ из-за того, что он навел такую шумиху. Артисту явно не понравилось, что про его коллег начали собирать сплетни.
"Людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь", – высказался исполнитель.
Психолог Надежда Рижская поддержала музыканта и встала на его сторону. По мнению психолога, люди, действительно, иногда перегибают палку с догадками.
"Людям всегда охотнее думать, что у кого-то в отношениях хуже, чем у них. Как говориться, ничто не скрасит так жизнь, как "проблемы", которые коснулись не тебя. Но это очень опасная тенденция, потому что она еще раз подтверждает позицию негативизма в отношении себя, прежде всего, и жизни в целом", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.