"Чуть не умерла": Нежеланный малыш лишил покоя известную актрису

Российская артистка Наталья Бардо сообщила о пополнении в семье. Звезда принимает поздравления.

Популярная кинодива Наталья Бардо поделилась с фанатами радостной новостью. Вместе с мужем они приняли в семью очаровательное создание. "В семье уже появился ребенок, мы не можем от нее оторваться", — сообщила знаменитость в инстаграм-аккаунте.

Выяснилось, что актриса и ее супруг-режиссер Марюс Вайсберг завели миниатюрную собаку породы мальтипу. Артистка призналась, что малыш-питомец был для нее нежеланным. Однако, когда животное поселилось рядом, звезда лишилась покоя — теперь она вся в заботах о новом члене семьи. "Все знают, как я была против, но в итоге каждый вечер тороплюсь домой. Это невероятная прелесть", — заявила Наталья Бардо.

Звезда поделилась в блоге видеороликом и снимком, где хорошо видно собаку. По мнению россиян, питомец напоминает игрушку из-за миловидной мордочки и мохнатого туловища. Наталья Бардо получила массу комментариев о том, как ей повезло с животным. "Господи, я чуть не умерла, она очень милая. Поздравляю!", "Какая прелестная лапуля", "Будто ненастоящая", "Это такое счастье!", "Собаки — это лучшее, что создала природа", — выразились пользователи Сети.



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