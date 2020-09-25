"Худую артистку можно надеть три пары колготок": актриса Бардо рассказала о плюсах стройности в кино

Актриса снимается в очередном проекте. Накануне Наталья Бардо участвовала в эпизоде, в котором ее героиня находится в автомобиле. По сценарию, артистка сидит на переднем сидении салона, а ее партнер на заднем. Когда пришло время снимать крупный план, на одном посадочном месте с Бардо умудрился расположиться еще и оператор с камерой, а также осветительный прибор.
Стиснутая со всех сторон Наталья пришла к выводу, что стройность для актрисы – неоспоримый плюс. "На худую артистку можно надеть целых три пары колготок под штаны, поэтому она уж точно не замерзнет в экстремальных условиях", – с юмором написала знаменитость в личном "Инстаграм".
Также актриса заметила, что продюсеры могут экономить на обедах. Стройные девушки обычно мало едят, поэтому одну порцию можно разделить на двоих. По словам Бордо, камера полнит на пять-семь килограммов, поэтому очень тоненькие дамы всегда смотрятся выигрышно на экране.
Отметим, что не все поклонники согласились с Натальей Бардо. Пышные барышни не менее привлекательны, чем стройные.
"Пока толстый похудеет – худой помрет!" 😊 Худых много... легко заменить, если что... в кадре... 😊 Попробуем заменить толстую... 😊 и столкнемся с неразрешимой проблемой... 😊 Мир держится на толстых😄... Они более индивидуальны... 😊 и автономны... 👍✨😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – заметил комментатор.
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