"Худую артистку можно надеть три пары колготок": актриса Бардо рассказала о плюсах стройности в кино

Наталья Бардо с юмором рассказала, почему продюсеры предпочитают снимать худых актрис. Знаменитость поделилась наблюдением.

Актриса снимается в очередном проекте. Накануне Наталья Бардо участвовала в эпизоде, в котором ее героиня находится в автомобиле. По сценарию, артистка сидит на переднем сидении салона, а ее партнер на заднем. Когда пришло время снимать крупный план, на одном посадочном месте с Бардо умудрился расположиться еще и оператор с камерой, а также осветительный прибор.

Стиснутая со всех сторон Наталья пришла к выводу, что стройность для актрисы – неоспоримый плюс. "На худую артистку можно надеть целых три пары колготок под штаны, поэтому она уж точно не замерзнет в экстремальных условиях", – с юмором написала знаменитость в личном "Инстаграм".

Также актриса заметила, что продюсеры могут экономить на обедах. Стройные девушки обычно мало едят, поэтому одну порцию можно разделить на двоих. По словам Бордо, камера полнит на пять-семь килограммов, поэтому очень тоненькие дамы всегда смотрятся выигрышно на экране.

Отметим, что не все поклонники согласились с Натальей Бардо. Пышные барышни не менее привлекательны, чем стройные.

"Пока толстый похудеет – худой помрет!" 😊 Худых много... легко заменить, если что... в кадре... 😊 Попробуем заменить толстую... 😊 и столкнемся с неразрешимой проблемой... 😊 Мир держится на толстых😄... Они более индивидуальны... 😊 и автономны... 👍✨😂 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – заметил комментатор.