Выбравшую имя для дочери Бузову крепко приложили: Совсем ничего не понимает

Накануне Ольга Бузова сообщила, что у нее будет дочь, которую назовет Марией. Конечно, телеведущая не беременна, ведь сейчас она, как известно, одинока. Теледива просто поделилась своими планами на будущее.
Мимо такого признания не смогла пройти мимо Лена Миро. Обозревательница сомневается, что Бузова сможет обзавестись ребенком, потому что телеведущая, по мнению блогерши, в то время как обычные люди занимаются зачаточным сексом, составляет райдер на следующую поездку. Так сплетница отметила загруженный график знаменитости и нехватку времени на личную жизнь.
Также Лена предположила, что Ольга может удочерить ребенка из детского дома или сделать искусственное оплодотворение, поскольку у той отношения с мужчинами не складываются. Впрочем, хорошей матерью вечно занятая телеведущая вряд ли будет, считает обозревательница.
"Совсем ничего про себя не понимает", – написала Миро в своем блоге.
Ранее Ольга Бузова представила свой новый музыкальный альбом, однако некоторые поклонники были разочарованы материалом. Народный артист Лев Лещенко рассказал, к кому поющей телеведущей нужно обратиться за хитами.
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