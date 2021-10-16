Провалившуюся Бузову отправили к рэперу за хитом

Несколько лет после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова неожиданно для всех начала музыкальную карьеру. Обиженная и разведенная телеведущая начала выпускать хит за хитом. Вскоре в свет вышел ее первый альбом.
Сейчас у экс-участницы "Дома-2" уже есть три альбома. Артистка до сих пор пользуется популярностью, а на ее концерты ходит огромное количество фанатов. Несмотря на успех, некоторые считают, что репертуар звезды изменился. Кто-то даже посчитал его провальным из-за однотипных песен. После знаменитых "Мало половин", "Водицы" и "Танцуй под Бузову", фанаты пока больше не слышали настоящих хитов от своего кумира.
Лев Лещенко в эфире "Comedy Club" дал совет молодому поколению и рассказал, к кому Бузовой можно обратиться за хитом. "Спасителем" творчества актрисы стал рэпер Loc-Dog. Он уверен, что Александр Жвакин (настоящее имя артиста) – безумно талантливый поэт, который точно поможет звезде "Инстаграма".
Также народный артист Российской Федерации поделился, по каким критериям он отбирает артистов, с которыми готов записать дуэт. Все оказалось достаточно просто и банально. Чтобы встать на одну сцену с исполнителем, необходимо обладать шикарным вокалом или писать красивые стихи. Если человек не обладает такими качествами, то шансов спеть с музыкантом у него нет.
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