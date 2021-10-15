"Это врожденное": Затравленная Бузова разрыдалась из-за изъяна в теле

Светская львица страдает от комплексов. Ольга Бузова чувствует свою ущербность.

Поющая телеведущая ни дня не проводит без ухода за собой. Ольга Бузова трепетно ухаживает за кожей, ложится под капельницы с витаминами, делает маски, занимается спортом, а на ночь не кушает вредные продукты. Несмотря на массу потраченных усилий и денежных средств, артистка не чувствует себя потрясающе красивой. Ольга Бузова мучается из-за недостатка, за который ее не раз критиковали и травили в соцсетях.

Поп-дива открыто заявила о том, что комплексует из-за изъяна в теле. "Всегда мне говорили, что у меня слоновьи ноги", — выразилась светская львица. По словам 35-летней телеведущей, ее колени слишком широкие. Физическая особенность много лет не устраивает знаменитость, но ничего поделать она не может. "Это врожденное", — уточнила певица.

Особенно много злых высказываний по поводу ног Ольга Бузова получала в 21 год, когда поправилась на десять килограммов после отказа от курения. Звезда призналась, что негативные комментарии публики постоянно доводили ее до слез. Поначалу артистку мучили переживания, а потом она взяла себя в руки и начала усиленно работать над фигурой.

Напомним, поющая телеведущая рассекретила имя будущей дочери. Ольга Бузова давно мечтала о детях, а теперь активно готовится стать матерью. Помимо этого, артистка высказалась о беременности.