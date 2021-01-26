"Неприятно и неуважительно": Плющенко крупно опозорился в Большом театре

Если для подавляющего большинства поход в театр – событие незаурядное, то для звездного семейства, судя по всему, культурный досуг превратился в обыденность. Яна Рудковская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с мужем из Большого театра.
Продюсер призналась, что в последнее время с Евгением Плющенко часто посещает этот театр. По словам светской львицы, накануне она с мужем побывала там седьмой раз за январь. Такая насыщенная культурная программа в итоге изрядно утомила Яну Рудковскую.
Звездная блондинка решила сделать небольшую паузу, чтобы через десять дней насладиться постановкой "Корсар". На опубликованном продюсером снимке оказался запечатлен и ее супруг, который для выхода в свет решил выбрать неожиданный образ.
Евгений Плющенко пришел на спектакль в кедах и трениках. Фигуриста раскритиковали за такой неподобающий месту внешний вид. "Как неприятно и неуважительно... или вы это не понимаете?! На балет в кроссовках и мини – дурной тон, как минимум", "Это вам не мюзик-холл и не вечеринка", "А муж почему в спортивном костюме и в мир, и в пир?", – разнесли фолловеры олимпийского чемпиона.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
России грозит революция?..
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Байден