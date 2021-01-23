"Придется отпаивать": Цискаридзе ошарашен происходящим в балете

По словам хореографа, в искусство прорвались неучи, не имеющие базового образования и ничего не знающие об истории этого жанра. Цискаридзе процитировал слова Стравинского: "Классический балет – это торжество порядка над хаосом".
Однако это стало лишь началом ожесточенных дебатов. Николай уверен, что не только артисты грешат непрофессионализмом, но и руководящие структуры. Кто-то же распределяет роли, не читая классиков и не слушая оперного пения. Артист напомнил, что современные "искусствоведы" не могут отличить Моне от Мане и не в состоянии описать семантику этюдности в прозе Пришвина.
Стоит отметить, что многие участники балетных составов проучились по восемь лет и "проковыляли в разных труппах", но, к большому сожалению, так и не научились отличать стиль Сергеева от Ноймайера, Баланчина от Григоровича, Бурнонвиля от Лаккота.
Танцовщик заверил, что артисты балета соглашаются участвовать в самых бездарных постановках ради мгновенной славы и громких званий. И ведь не каждый солист понимает во что ввязывается. Цискаридзе намекнул, что изначально все претензии нужно предъявлять тем, кто распределяет роли и руководит постановочным процессом.
"Однажды моя подруга в театре достала из сумочки бутылочку из-под пепси, наполненную коньячком... "Я предвидела, что тебя придется отпаивать!", – рассказал Николай.
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