Сбежавшая на Украину Максакова сообщила о связи с Лановым

Василий Лановой в жизни Марии Максаковой сыграл особую роль. Но рассказала певица о ней уже после смерти актера, который ушел из жизни 28 января.

У 43-летней Марии Максаковой от разных мужчин трое детей. Могло бы быть и больше, но случился выкидыш двойни...

От предавшего родину, сбежавшего на Украину и находившегося в розыске мужа Дениса Вороненкова 15 апреля 2016 года Максакова родила сына Ивана. "Когда мы с Денисом выбирали имя сыну, у меня было два предложения – библеи?ские имена с жизнеутверждающими значениями Матвеи? или Еремеи?, – рассказала Максакова. – Но Денис выбрал имя Иван из-за фильма "Офицеры". Я согласилась – оно тоже библеи?ское. А потом спрашивала, почему все-таки Иван. Мол, фильм-фильмом, но среди родни нет Иванов, ни у него, ни у меня. Он отвечал, что именно этот фильм сформировал его и тысячи других кадетов, именно этот фильм стал путеводнои? звездои? будущих офицеров, сформулировал ценности, которые горели в их сердцах".

Фильм Владимира Рогова "Офицеры", о котором говорит Мария, вышел на экране в 1971 году. Роль Ивана Варравы сыграл в нем Василий Лановой.

"Прощаи?те, Василии? Семенович, жаль, что я не успела Вам этого рассказать. Обязательно покажу Ване фильм "Офицеры", которыи? его отец знал наизусть. Спасибо Вам за стои?кость и благородство", – написала Максакова на своей странице в "Инстаграме".

Вероятно, косвенно Лановой повлиял и на еще одного сына Максаковой – в 2014 году Илья Максаков-Игенбергс поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище, правда, в начале февраля 2017 года отчислился по собственному желанию. Сама же Мария к этому времени уже жила на Украине.