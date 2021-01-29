Домов и квартир на миллионы долларов: какое наследство оставил Лановой

На излете 28 января пришла страшная новость – на 87-м году жизни в больнице скончался Василий Лановой. Обнаруженный у звезды фильмов "Анна Каренина" и "Офицеры" коронавирус дал осложнения. Увы, врачи оказались бессильны.

В ближайшие дни третьей жене актера Ирине Купченко и их сыну Александру предстоит заниматься организацией похорон. А потом будет решаться и вопрос наследства. Василий Лановой был всегда очень высокооплачиваемым актером, поэтому оставил семье хорошую недвижимость.

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Артист много лет назад обзавелся домом в подмосковном поселке Внуково. После Николиной Горы и Переделкина, он когда-то замыкал знаменитую тройку мест жительства советской элиты. Его соседями по даче были Александр Абдулов и Владимир Познер. Василий Семенович всегда гордился, что не вырубил ни одной сосны и ели, которые продолжают вольно расти на участке.

Покупка того дома обошлась Лановому в 1 миллион долларов. Сегодня, как говорят риэлторы, особняк стоит уже на 500 тысяч больше, к тому же рядом появился гараж для машины.

Правда, шикарно артист жил не всегда. В послевоенной Москве до 1952 года он с родителями обитал на улице Машиностроения. Затем семье Лановых дали от ЗИЛа однокомнатную 18-метровую квартиру на Песчаной улице, где впятером они проживали 15 лет. Его первая жена Татьяна Самойлова вспоминала, как впервые оказалась у него дома: "На втором курсе с однокурсниками была у него в гостях. Мама его очень болела. Папа был замучен заботами. В квартире – очень тесно. Жили с ними племянница и две сестры. "Вась, как же вы живете в таких условиях?" – спросила. "Вот так и живем..." – просто ответил он".

Последние годы жизни Ланового прошли в квартире близ Арбата – на службу в театр Вахтангова он часто ходил пешком. Цены на трехкомнатные квартиры здесь начинаются от 50 миллионов рублей.